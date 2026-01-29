Авто поехали в аренду

2025 год российский автопром закончил с рекордным ростом цен на машины и, как следствие, падением продаж. На фоне значительного скачка цен на личный транспорт активно растет объем рынка каршеринговых услуг.

Основной рост каршеринговых услуг, по оценкам BusinesStat, произошел в 2022–2024 годах на фоне кризиса на рынке новых автомобилей и такси. Рост цен на машины, удорожание кредитов и услуг такси, проблемы с поставками импортных автомобилей, запчастей и их обслуживанием делают каршеринг все более выгодной альтернативой. Только за 2020–2024 годы оборот рынка каршеринга увеличился в три раза и достиг 63 млрд руб. По предварительному прогнозу аналитиков Б1, 2025 год принес рынку каршеринга до 88 млрд руб. выручки. К 2028 году цифры уже могут достигать 234 млрд руб.

Дешево и модно

Главная причина активного развития каршеринга — существенное подорожание автомобилей. «С учетом подорожания нового авто более чем до 3 млн руб., подержанного — почти до 2 млн руб. россияне вряд ли смогут активно продолжать покупать себе личные автомобили»,— считает глава Национального автомобильного союза России Антон Шапарин.

Цена новой машины по сравнению с прошлым годом (октябрь 2025 года к октябрю 2024 года) выросла на 8%, а по сравнению с 2021-м — на 60%, отмечают в агентстве «Автостат». Как результат, за весь прошлый год, по подсчетам аналитиков, в России продали 1,33 млн новых легковых машин, что на 15,6% меньше, чем в 2024 году.

«Число покупок снижается, а средний возраст автомобилей увеличивается. Это значит, что большая часть автопарка в стране начнет естественным образом выбывать. Обновления на должном уровне не происходит»,— говорит Антон Шапарин. «Средний возраст автомобилей в России уже превышает 15 лет, что приводит к еще большим расходам на их содержание»,— уточняет генеральный директор «Делимобиля», президент Итало-российской торговой палаты Винченцо Трани.

В результате россиянам остается несколько вариантов транспортного передвижения: общественный транспорт, такси и каршеринг. Но, по мнению главы Национального автомобильного союза, первый вариант не справляется с обслуживанием новых кварталов, растущих на фоне бурного строительства последних лет в мегаполисах.

Рынок такси также переживает не лучшие времена из-за нехватки водителей и изменений в законодательстве, что привело к значительному росту цен на таксомоторные перевозки. Аналитики «Мобилити» в своем исследовании—сравнении поездок по Москве и за ее пределы (50 км) в течение пяти лет рассчитали стоимость каршеринга, владения личным авто и передвижения на такси и выяснили, что такси практически всегда дороже каршеринга. Хотя в то же время этот вариант может быть дешевле, чем покупка и обслуживание собственной машины. Например, в сценарии поездок исключительно на дачу и на работу выигрывает такси, а не свое авто. Но для дальних поездок этот вид транспорта не подходит именно из-за высоких затрат и ряда других факторов.

Еще одна причина для выбора каршеринговых услуг в мегаполисах — проблема с парковкой.

Парковочного пространства становится меньше, тарифы за парковку растут. В таких условиях проще воспользоваться каршерингом и не платить за парковку. В свою очередь, аналитики Т-Банка называют еще несколько факторов сегодняшнего времени, определяющих выбор россиян: разумное потребление и глобальный тренд на экологичность.

«Многие предпочитают сегодня не владеть машиной, а брать ее на время, как жилье в аренду. Миллениалы и зумеры, родившиеся после 1980-х, все чаще воспринимают машину не как символ статуса, а как инструмент, который нужен для конкретной задачи»,— поясняет доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

«Сегодня модно быть экологичным. Молодежь сознательно не покупает авто, пользуется общественным транспортом и услугами каршеринга при необходимости. Это может способствовать снижению загрязнения атмосферного воздуха. По нашим данным, 95% загрязнения атмосферного воздуха Москвы приходится именно на выхлопные газы автотранспорта. Какие бы экологичные виды топлива ни использовались, все равно выбросов много, особенно при движении в пробках. С этой точки зрения снижение числа автомобилей в городах, в том числе за счет развития каршеринга, мы можем только приветствовать»,— добавляет директор природоохранных программ общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» Роман Пукалов.

Порулили по регионам

По итогам 2024 года основные каршеринговые компании были представлены в 13 крупнейших городах.

При этом почти половина всего автопарка каршеринга сосредоточена в Москве, подсчитали аналитики Т-Банка.

По данным столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, за последние десять лет число машин в парке каршеринга выросло в 115 раз — с 350 до 40 тыс. Ранее к такому показателю планировали прийти только в 2030 году. Также за десять лет выросло число активных пользователей — с 15 тыс. до 1,7 млн человек. Пользователи четырех сервисов арендуют машины более 150 тыс. раз в день. Благодаря этому снижаются нагрузка на дороги и негативное влияние на окружающую среду.

«Тренд 2025 года — длительные поездки по городу и за его пределы. Среднее время аренды одной машины — 87 минут, длина поездки — 26 км. Такие поездки стали возможными за счет расширения географии сервиса»,— сообщили в дептрансе Москвы.

Ведущие каршеринговые компании также подтверждают увеличение числа пользователей и расширение услуг не только в столице, но и в других городах и регионах. Например, в «Ситидрайве» сообщили о росте потребителей услуги за прошедший год более чем на 0,5 млн человек относительно предыдущего периода. В «Делимобиле» за девять месяцев 2025 года число зарегистрированных пользователей в сервисе выросло на 17% по сравнению с тем же периодом 2024-го. «Делимобиль» уже работает в 16 городах России и планирует выйти во все города страны с населением свыше 500 тыс. человек. В зону драйвинга сервиса BelkaCar в 2025 году вошли более 25 новых городов. Сейчас на автомобилях сервиса можно совершать поездки на территории Северо-Западного, Центрального, Приволжского и Южного федеральных округов. Наибольший интерес к сервису стабильно демонстрируют туристические регионы — Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Калининград, поясняют в компании. «Яндекс Драйв» расширил географию присутствия в два раза и открылся в шести новых городах — Ижевске, Тюмени, Нижнем Новгороде, Перми, Челябинске, Калининграде. Сервис продолжает запускать аренду авто по франшизной модели в новых городах. Также в январе 2026 года число машин «Драйва», доступных для аренды в Москве, увеличилось на 27% по сравнению с прошлым годом. Сейчас в столичном парке «Драйва» 12 500 машин. В «Ситидрайве» наиболее востребованными регионами для услуг компании продолжают оставаться Москва и Санкт-Петербург, где отмечается высокий спрос на короткие городские поездки.

«При этом предпочтения пользователей заметно отличаются в зависимости от региона»,— сообщили в пресс-службе «Ситидрайва». «К примеру, жители Москвы и Санкт-Петербурга чаще выбирают поминутные тарифы для коротких маршрутов, так как городская инфраструктура и общественный транспорт позволяют удобно перемещаться по городу. А в таких городах, как Нижний Новгород, Екатеринбург и Краснодар, горожане предпочитают брать автомобили на длительный срок и совершать продолжительные поездки».

В «Делимобиле», в свою очередь, отметили расширение сценариев использования по форматам аренды. «Каршеринг все чаще выбирают не только для коротких поездок по городу, но и для длительных маршрутов — поездок в другие регионы и путешествий. Меняется и профиль пользователей. Сегодня нашими услугами все активнее пользуются представители рабочих профессий — курьеры, прорабы, строители, малые предприниматели. Для них каршеринг удобен как рабочий инструмент: он позволяет быстро решать повседневные задачи без необходимости покупать и обслуживать личный автомобиль»,— пояснил Винченцо Трани.

Автопарк машин каршеринга на сегодняшний день в основном представлен иномарками, часто китайского производства.

В «Ситидрайве» самыми популярными моделями являются в экономклассе Chery Tiggo 4, комфорт-классе — Geely Coolray Flagship, премиум-классе — Audi A3. В «Делимобиле» сообщили, что не привязываются к конкретным маркам или странам производства. Главное — качество, надежность бренда и доступная цена. BelkaCar выбирает бренды и модели, которые получили хорошую обратную связь от пользователей и доказали свою экономическую эффективность. Встречаются в автопарке каршеринга и электромобили, хотя особой популярностью у потребителей они пока не пользуются.

«Электромобили пользователи чаще рассматривают как средство для получения нового опыта, нежели для повседневных поездок. Среди электромобилей нашего автопарка пользуется спросом модель VW ID.4.»,— прокомментировали в «Ситидрайве».

Кстати, в прошлом году в Совете федерации РФ заявили о необходимости локализации автомобилей для каршеринга. В ноябре глава комитета Совета федерации по экономической политике Андрей Кутепов сообщил, что законопроект обсуждается и в 2026 году уже может принять реальные очертания, сообщил ТАСС. Эксперты с сомнением относятся к данной инициативе.

«Обновление автопарка (замена) отечественными машинами приведет к дополнительным издержкам для операторов каршеринга, а дальше — к их возможному банкротству. Ведь стоимость отечественных авто тоже сегодня очень высокая, притом что у пользователей российские бренды не очень популярны»,— отмечает Антон Шапарин.

Бизнес разный, проблемы те же

Представители каршеринговых сервисов уверены, что эта сфера услуг будет активно развиваться и дальше. Потенциал огромный. «Мы ожидаем, что в 2026 году рынок каршеринга продолжит активно развиваться. Он по-прежнему далек от насыщения: даже в Москве и области с населением более 22 млн человек и парком около 8 млн личных автомобилей каршеринговых машин всего несколько десятков тысяч. Это наглядно показывает, что потенциал для роста огромный — как в мегаполисах, так и в регионах. В целом сегодня каршерингом пользуется около 3% населения, а доля арендных автомобилей в общем автопарке страны составляет всего 0,2%. Мы видим, что потенциальная емкость отрасли может достигать 25% населения и не менее 1% автопарка, что создает условия для дальнейшего масштабного роста»,— считает Винченцо Трани.

Основной драйвер развития, по мнению генерального директора «Делимобиля»,— регионы с развивающейся городской мобильностью, где спрос на удобный транспорт растет особенно быстро. На популярность каршеринга также влияет развитие современных технологий: цифровизация сервисов делает аренду автомобилей проще, удобнее и доступнее для широкой аудитории. В BelkaCar также прогнозируют сохранение высокого интереса к каршерингу в наступившем году, так как снижения стоимости новых автомобилей и их обслуживания не ожидается в обозримом будущем. А значит, вряд ли автопром покажет активный рост продаж.

Но те же проблемы, которые вызвали бурный рост каршеринговых сервисов, могут негативно сказаться и на их дальнейшем развитии, считают эксперты.

Ведь машины для обновления автопарка каршеринга приходится покупать по рекордно высоким ценам, точно так же для операторов выросла стоимость обслуживания автомобилей. В итоге цена сервиса постепенно растет, что может снижать интерес потенциальных клиентов в дальнейшем. По данным аналитического ресурса «Чек Индекс», за восемь месяцев 2025 года средний чек аренды/шеринга авто по России составил 722 руб., что на 11% выше в сравнении с аналогичным периодом 2024 года. На столько же вырос средний чек в Санкт-Петербурге, составив 756 руб., в Москве рост составил 12%, до 809 руб.

«Есть проблема с оплатой парковок для каршеринговых компаний. В Москве она субсидируется, а в Санкт-Петербурге уже нет. Имеются и другие нюансы, которые тормозят распространение каршеринга. Считаю, если государство санкционирует многоэтажную застройку, оно должно дать людям альтернативу транспортному передвижению. Общественный транспорт не справляется, значит, надо развивать, поддерживать каршеринг»,— считает Антон Шапарин.

Тем не менее эксперт согласен с представителями каршеринговых сервисов: этот рынок будет развиваться. Но темпы развития и степень расширения географии зависят от инвестиций, наличия финансовых средств, которые позволят своевременно обновлять и увеличивать автопарк, а также от поддержки и регуляторной политики государства.

Юлия Житникова