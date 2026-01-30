Необходимый элемент в развитии детского творчества

Открылся Государственный Музей игрушки музыкального отдела Главнауки Наркомпроса. Для него подготовлено новое помещение по адресу Москва, Кропоткинская улица, дом 12.

В первом зале музея расположены образцы искусства игрушки крестьянской работы в деревне, исполненные в глине и из папье-маше, охватывающие период почти полутораста лет. Характерной их особенностью является простота форм, а также особая звонкость и яркость в колорите.

Во втором зале находятся коллекции, отражающие быт в игрушке. Материалы, собранные в этом зале, являются полезными и необходимыми не только для педагога—исследователя детской психологии, но также и для историка, и для художника.

Одна из самых интересных коллекций этого зала отражает бытовые условия деревни в деревянной игрушке и игрушке из ткани. Большая коллекция самых разнообразных кукол характеризует как местности, откуда они вывезены, так и оригинальное применение материалов. Так, кукла из соломы (Тамбовская губерния) изображает суфражистку в мужском костюме западной работы. Также мы видим американского негра и миниатюрных кукол, одетых в костюмы народностей, населяющих СССР.

Не раз в игрушке проявлялась сатира. В сатирической коллекции в образной и символической форме отражена история различных народов за последние 50–60 лет.

1905 год представлен в нескольких редких игрушках, которые обычно конфисковывала полиция.

В том же зале представлена витрина с коллекцией кубиков, примитивных животных и фигурок людей для коллективных детских игр.

Рассматривая игрушку как элемент, необходимый в развитии первых шагов детского творчества, мы на коллекциях музея видим, как она этому способствует. В первую очередь ребенок идет от игрушки к театру. Этому кукольному театру посвящен третий зал музея — главным образом «Петрушке» и марионеткам. Одновременно прокладывается путь к производству и к знанию. Материал по этим темам представлен в четвертом зале музея. Музеем выработан особый метод обучения начаткам производственного труда ребенка при помощи изготовления игрушки, базируясь на кустарном производстве.

При музее предполагается демонстрация кукольных театров и светового театра, будут проходить игры с детьми.

О музее игрушки писали «Известия» в 1926 году.

Материал подготовил Алексей Алексеев