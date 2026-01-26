Под Новороссийском пассажиры автобуса оказались заблокированы после ДТП

Рейсовый автобус и легковая машина столкнулись утром 26 января в районе хутора Семигорского в пригороде Новороссийска, автобус вылетел в кювет и врезался в массив снега на обочине, сообщает глава Новороссийска Андрей Кравченко.

Дверь автобуса оказалась заблокирована, внутри находились 22 пассажира и водитель. Прибывшие на место спасатели разбили лобовое стекло и помогли пассажирам выбраться наружу. По предварительной информации, пострадавших нет. Пассажиров доставили в Новороссийск попутным транспортом. Причиной аварии могло стать обледенение трассы. Прокуратура начала проверку.

Еще одно крупное ДТП произошло утром в понедельник в районе Горячего Ключа, где столкнулись 20 автомобилей. По данным прокуратуры Краснодарского края, пять человек — водители и пассажиры транспортных средств — доставлены в городскую больницу Горячего Ключа. Про предварительным данным, причиной аварии стали неблагоприятные погодные условия. Прокуратура проводит проверку в отношении организаций, ответственных за содержание дороги.

Анна Перова, Краснодар