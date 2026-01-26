Трех жителей Иркутска осудили за обслуживание техцентра мошенников

Свердловский райсуд Иркутска вынес приговор в отношении трех местных жителей по делу об обеспечении технического центра аферистов. Подсудимых признали виновными в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), краже (ч. 4 ст. 158 УК РФ) и неправомерном доступе к охраняемой компьютерной информации (ч. 3 ст. 272 УК РФ). Им назначили от 3,5 до 4 лет в колониях общего режима, сообщает прокуратура региона. Свою вину осужденные признали частично.

По версии следствия, в состав преступной группы вошли трое молодых людей в возрасте от 19-ти до 20 лет. Они отвечали за функционирование технического центра. По данным регионального ГУ МВД, фигуранты дела по указанию куратора арендовывали квартиры в Иркутске и Иркутском районе, где размещали сим-боксы, позволяющие одновременно работать с 40 сим-картами, а также осуществлять подмену телефонных номеров.

Другие члены преступного сообщества получали возможность звонить гражданам РФ для хищения их денежных средств. Правоохранители установили, что таким образом пострадали семь граждан из Москвы, Санкт-Петербурга, Ханты-Мансийского автономного округа, Пермского края, Чувашской Республики, Омской и Самарской областей. Областная прокуратура оценивает ущерб в 1,7 млн руб. В региональном управлении ФСБ сообщили, что деятельность молодых людей координировалась из-за рубежа через Telegram.

Александра Стрелкова