В Верховный суд Башкирии поступило дело Алана Марзаева

В Верховный суд Башкирии поступила апелляционная жалоба защитников бывшего вице-премьера республики Алана Марзаева, не согласных с приговором в его отношении. Дата заседания еще не назначена.

Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ

Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ, Коммерсантъ

Как сообщал «Ъ-Уфа», господин Марзаев обвиняется в вымогательстве и получении взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ) от топ-менеджеров уфимской компании «Дортрансстрой» в обмен на покровительство и отсутствие препятствий на дорожно-строительном рынке. Следствие и обвинение считают, что в общей сложности чиновник, курировавший в правительстве Башкирии строительство, ЖКХ и транспорт, должен был получить более 561 млн руб.

Сам Алан Марзаев считает, что дело имеет заказной характер, а доказательства, полагают он, оперативники выбивали со свидетелей угрозами и пытками. С осени 2024 года он находится под арестом (сначала в Лефортово, с августа 2025 года — в уфимском СИЗО). Вину экс-вице-премьер не признал.

Ленинский райсуд Уфы приговорил его к 13 годам колонии и 560 млн руб. штрафа.

Идэль Гумеров