Зарубежные СМИ: Почему китайский генерал попал в немилость?

Самого высокопоставленного офицера Китая, некогда ближайшего военного соратника Си Цзиньпина обвиняют в передаче США ключевых данных о ядерном оружии КНР. Речь идет о председателе Центрального военного совета, генерале Чжан Юся. Также его обвиняют во взятках за повышение офицера до министра обороны, а также решения в системе военных закупок. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ng Han Guan, File / AP, Ng Han Guan / AP Фото: Ng Han Guan, File / AP, Ng Han Guan / AP

Bloomberg называет расследование против Чжан Юся самым громким эпизодом чистки в военном руководстве Китая за последнее десятилетие. Офицер вступил в Народно-освободительную армию в 1968 году и был генералом сухопутных войск. Также он входит в высший руководящий орган партии — Политбюро, состоящее из 24 человек. Его отец был одним из основателей Коммунистической партии Китая. Кроме того, Чжан — один из немногих офицеров высшего звена с боевым опытом. Агентство отмечает, что формулировка о начале расследования «по подозрению в серьезных нарушениях дисциплины и закона» в Китае связана с коррупцией, ее зачастую используют при устранении политических конкурентов. Так, должность Чжана совмещала в себе элементы нескольких высокопоставленных военных постов, включая министра обороны. А после предыдущих чисток в его руках сконцентрировалось много власти. Поэтому отстранение Чжана было лишь вопросом времени, заключает агенстсво.

Financial Times связывает начало расследования со стремлением Си Цзиньпина взять полный контроль над страной. При этом Чжан не единственный из окружения председателя КНР, кто попал под удар. По данным издания, почти одновременно власти объявили о расследовании против еще одного генерала — Лю Чжэньли — начальника объединенного штаба. Таким образом после их отстранения Центральный военный совет фактически сжимается до минимального состава, и оперативный контроль над армией концентрируется в руках Си Цзиньпина, заключает издание. Помимо китайского лидера в нем остался лишь Чжан Шэнминь, который руководит военным антикоррупционным надзорным органом. Financial Times пишет, что отстранение двух генералов стало самым ярким событием китайской политики с 2012-го, когда под чистку попало более 200 тыс. чиновников. По информации издания, Си Цзиньпин также может быть недоволен темпами наращивания военного потенциала КНР.

The New York Times подчеркивает, что в китайской системе публичное объявление о расследовании почти никогда не заканчивается оправданием. Поэтому сам факт заявления уже выглядит как окончательный приговор. Издание обращает внимание и на то, что в результате чистки Си Цзиньпинь продолжит усиливать свое влияние и в партии, что, вероятно, позволит ему еще дольше быть у власти, заключает издание.

Reuters в свою очередь считает происходящее «аномалией». Агентство отмечает, что перестановки могут стать сигналом, что Пекин реструктуризирует армию и готовит к нападению на Тайвань.