Житель Анапы арестован за попытку организовать убийство родственников

В Краснодарском крае 39-летнему мужчине предъявлено обвинение в приготовлении организации убийства двоюродного брата и его жены в ходе спора о наследстве, сообщает следственное управление СКР по региону.

По информации представителя МВД РФ Ирины Волк, заказчик — житель Анапы — был готов заплатить киллеру 1,5 млн руб., но успел передать только задаток в сумме 1 млн руб.

Следствию стало известно, что мужчина длительное время конфликтовал с семьей двоюродного брата из-за раздела недвижимости. Злоумышленник попросил знакомого найти исполнителя, поставив условие — убийство должно было выглядеть как разбойное нападение на родственников. После этого житель Анапы передал адрес потенциальных жертв и данные об их передвижении.

Информация о готовящемся преступлении попала к сотрудникам правоохранительных органов, которые организовали инсценировку убийства. Заказчику были предоставлены фотографии якобы убитых родственников и их вещи. После этого злоумышленник был задержан.

По ходатайству следствия в отношении фигуранта дела избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Анна Перова, Краснодар