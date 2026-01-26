Убийство сотрудниками ICE еще одного человека в Миннеаполисе и последовавшие за этим акции протеста — в центре внимания мировых медиа. Даже поддерживающие президента Дональда Трампа издания требуют от администрации принять меры по отношению к федеральным агентам и прислушаться к протестующим.

Фото: Aaron Nesheim / Sahan Journal / Catchlight Local / AP Протестующие в Миннеаполисе

Фото: Aaron Nesheim / Sahan Journal / Catchlight Local / AP

Миннеаполис на грани восстания после нового убийства с участием иммиграционной полиции

До сих пор столкновения вспыхивали перед штаб-квартирой федеральной полиции рядом с аэропортом или в центре города — после прихода на демонстрацию крайне правого активиста, бывшего участника штурма Капитолия, выкрикивавшего лозунги в поддержку федеральных агентов. Активисты опасаются, что протестное движение перерастет в беспорядки, что дало бы администрации Трампа повод направить сюда военных… В городе, где в 2020 году полицейский убил при задержании афроамериканца Джорджа Флойда, ситуация быстро может стать взрывоопасной.

ICE пора сделать паузу в Миннеаполисе

Реакция администрации Трампа на случившееся просто невероятна. Стивен Миллер, политический архитектор политики массовой депортации, назвал (застреленного иммиграционной полицией Алекс Джеффри.— «Ъ») Претти «внутренним террористом». Но тот был медбратом без судимостей.

Сотрудники ICE рядом с телом убитого Алекса Джеффри Претти Фото: REUTERS / Reuters Алекс Джеффри Претти (слева) незадолго до того, как был застрелен сотрудниками ICE Фото: REUTERS. / Reuters

Кристи Ноэм заявила, что наличие у него пистолета и (по ее словам) двух магазинов патронов значит, что он «прибыл на место происшествия, чтобы нанести максимальный ущерб людям и убить сотрудников правоохранительных органов». Но у него была лицензия на ношение оружия, которое он законно скрывал, а не держал в руке, как утверждали некоторые.

Претти совершил трагическую ошибку, вступив в конфликт с агентами ICE. Но это должно было повлечь за собой арест, а не смертную казнь.

Какой следующий шаг должен быть у Трампа в Миннеаполисе?

Пора снижать эскалацию, господин президент. И не потому, что вы допускаете ошибку с проведением в жизнь закона об иммиграции, не потому, что преследуете мошенников, похитивших миллиарды долларов федеральных средств. А потому, что такое насаждение законности не переломит ситуацию, зато имеет массу неприятных последствий… Какой бы благородной ни была миссия по избавлению страны от «худших из худших», широкая поддержка этой миссии сейчас быстро сокращается. Господин президент, американский народ не голосовал за эти сцены на улицах, и вы не можете продолжать приказывать им не верить своим… глазам.

Республиканцы должны теперь прислушаться к людям

Становится очевидно: насилие носит системный характер. Администрация Трампа выделила иммиграционным властям миллиарды долларов, увеличила их штат плохо подготовленными новобранцами и предоставила им практически неограниченные полномочия. Теперь эти же войска бесчинствуют в городах США, убивая людей без разбора. Им нечего бояться; правительство отказывается от серьезного расследования.

Во многом то, что произошло в субботу утром в Миннеаполисе,— это именно то, о чем нас предупреждали на протяжении нескольких месяцев. Это логическое следствие авторитарной системы Трампа, которая знает только одно правило: «Если ты не со мной, ты против меня. А если ты против меня, у тебя нет прав, нет достоинства, нет права на существование. В случае необходимости тебя просто застрелят».

Подготовили Алена Миклашевская, Кирилл Сарханянц