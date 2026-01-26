В Дзержинске 26 января устраняют очередную аварию на сетях

Новая авария на сетях АО «ДВК» произошла в районе дома №51 на улицы Гайдара в Дзержинске. Без водоснабжения 26 января осталось несколько жилых домов и торговых объектов по улицам Гайдара и Петрищева. Устранить последствия этого прорыва коммунальщики Дзержинска обещают сегодня в течение дня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последствия аварии на сетях в Дзержинске

Фото: очевидцы Последствия аварии на сетях в Дзержинске

В воскресенье рано утром без воды в Дзержинске остался крупный район. Из-за повреждения на квартальном водоводе диаметром 250 мм у дома на проспекте Циолковского и затопления части колодцев сотрудникам «Дзержинского водоканала» пришлось отключать от водоснабжения около сотни домов и частично ограничивать теплоснабжение. К позднему вечеру 25 января основные последствия аварии были устранены.

Иван Сергеев