Жители ряда улиц в Дзержинске частично остались без воды из-за аварии

Жители минимум девяти улиц в Дзержинске Нижегородской области частично остались без коммунальных ресурсов из-за аварии на трубопроводе холодного водоснабжения диаметром 250 мм. Авария случилась утром 25 января в районе дома №18 по проспекту Циолковского, сообщили в мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: мэрия Дзержинска Фото: Фото: подписчик мэрии Дзержинска в VK, Анатолий Уланов Следующая фотография 1 / 2 Фото: мэрия Дзержинска Фото: Фото: подписчик мэрии Дзержинска в VK, Анатолий Уланов

Для точного определения участка прорыва специалисты АО «Дзержинский водоканал» (ДВК) отключили трубопровод большего диаметра, что привело к снижению давления при подаче ХВС в многоквартирные дома и центральные теплопункты.

В комментариях под сообщением мэрии на странице в VK жители возразили, что произошло полное отключение горячей и холодной воды.

По данным управляющей компании «Управдом-центр», горячая вода отключена на улице Гайдара (67, 69, 73, 73а, 73б), бульваре Мира (30а), улице Терешковой (40, 28, 30, 30а, 32, 34а, 38а, 38, 48, 50, 50а, 54, 56, 56а, 58) и проспекте Циолковского (31, 33, 33а, 33б, 37, 37а, 37б, 37в, 39а, 47, 47а, 49а, 49б, 49в, 51, 53, 53а 57а).

Параметры отопления снижены в домах по улицам Гайдара (27/13, 28/14, 30, 31, 32, 34, 34а, 36, 38 и 40), Грибоедова (15, 17, 39, 41, 44), проспекту Ленина (26, 28, 30, 32, 56, 56а, 56б, 58 и 70), улице Марковникова (16, 18), бульвару Победы (2, 4, 8 и 8а), улице Правды (4, 6).

Планируемое время устранения последствий аварии — 20:00 25 января. Сейчас повреждение локализовано.