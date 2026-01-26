Ярославской «матери-героине» назначили новые меры поддержки

Жительнице Ярославля Елизавете Стригалевой, воспитывающей 10 детей и удостоенной звания «Мать-героиня», с 1 января 2026 года назначены новые меры поддержки. Об этом сообщили в региональном отделении Социального фонда России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

«Жительнице Ярославской области Елизавете Стригалевой, которая весной 2025 года получила звание "мать-героиня", региональное Отделение СФР с 1 января 2026 года назначило все положенные меры поддержки с даты присвоения звания»,— сообщили в отделении и рассказали о новых мерах поддержки для матерей-героинь.

С 2026 года в России «матери-героини» будут получать доплату к пенсии и ежемесячную денежную выплату. Размер ежемесячной выплаты составит 72,4 тыс. руб., она устанавливается автоматически с даты присвоения звания «Мать-героиня». Размер выплаты подлежит ежегодной индексации с 1 февраля. Вместе с тем женщина может заменить деньги на набор социальных льгот: освобождение от коммунальных платежей, льготы на проезд в транспорте, бесплатные рецептурные лекарства, предоставление бесплатного земельного участка.

Если мать-героиня вышла на пенсию, то ей положена доплата в размере 36,5 тыс. руб. Выплата будет ежегодно индексироваться.

Звание «Мать-героиня» возродилось в России в 2022 году. Его удостаиваются матери 10 и более детей. При вручении ордена выплачивается 1 млн руб. Жительница Ярославля Елизавета Стригалева стала первой в регионе, кто получил этот статус после указа 2022 года.

Алла Чижова