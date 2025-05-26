Ярославне присвоено звание «Мать-героиня»

Жительнице Ярославля Елизавете Стригалевой присвоено звание «Мать-героиня». Как уточнил губернатор Михаил Евраев в своем Telegram-канале, она стала первой в регионе, кто получил этот статус, после указа 2022 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Жительница Ярославля воспитывает 10 детей, при этом является активным общественным деятелем.

«Семья Стригалевых участвует в городских и областных мероприятиях и вносит свой вклад в возрождение традиционных ценностей. Поздравляю Елизавету Геннадьевну с заслуженной наградой и благодарю за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей»,— написал господин Евраев.

Звание «Мать-героиня» возродилось в России в 2022 году. Его удостаиваются матери десяти и более детей. При вручении ордена выплачивается 1 млн руб. За первые два года звания удостоились матери больше сотни семейств.

Алла Чижова