Песков рассказал о принципиальном вопросе для России на переговорах в Абу-Даби

Вопрос территорий остается для России принципиальным в процессе урегулирования на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопросы о прошедших в Абу-Даби переговорах.

«Территориальный вопрос, который является частью "формулы Анкориджа" ... имеет для российской стороны принципиальное значение», — сказал господин Песков.

Он отказался рассказывать детали о переговорах, так как «впереди предстоит очень серьезная работа», контакты только начались и «это очень сложная субстанция». «Было бы ошибочно рассчитывать на какую-то такую высокую результативность» первых встреч, добавил пресс-секретарь.

Переговоры в Абу-Даби возобновятся ориентировочно в течение недели, добавил он.