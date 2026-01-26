Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Число жертв при крушении парома на юге Филиппин выросло до 18

Число жертв крушения парома Trisha Kerstin 3 на юге Филиппин выросло до 18. Об этом сообщил телеканал GMA News.

Спасенные пассажиры с затонувшего парома Trisha Kerstin 3

Фото: Kagawad Gamar «Gams» Alih / AP

По данным телеканала, всего спасены 317 человек. Пропавшими без вести числятся 24 человека. По словам выживших, в момент крушения судна море было спокойным. Как ранее писало AFP, всего на борту находились 342 пассажира.

Trisha Kerstin 3 потерпел крушение у берегов острова Пилас в ночь на 26 января. Паром направлялся из города Замбоанга на остров Холо. Причины аварии выясняются. По информации береговой охраны, судно не было перегружено.

