Как минимум 13 человек погибли при крушении парома у берегов Филиппин

На юге Филиппин потерпел крушение паром Trisha Kerstin 3, на борту которого находились 342 пассажира. Как минимум 13 человек погибли, сообщает AFP со ссылкой на местные власти. Паром направлялся из города Замбоанга на остров Холо.

По последним данным, которые приводит служба экстренного реагирования провинции Басилан, спасены 138 человек. Спасательная операция продолжается. В больницах из-за большого числа поступающих пациентов не хватает коек и медицинского персонала.

Как уточняет AFP, архипелаг с населением в 116 млн человек имеет долгую историю катастроф, связанных с паромным сообщением между островами. В 2023 году из-за пожара на пароме погибли более 30 человек.

Эрнест Филипповский