Уборщице лицея № 37 в Нижнекамске, остановившей нападавшего, выплатят 500 тысяч

Уборщице нижнекамского лицея № 37 Алсу Анасовой, пострадавшей при нападении ученика, выплатят 500 тыс. руб. Об этом сообщил глава Нижнекамского района Радмир Беляев.

По его словам, пострадавшая отвлекла нападавшего подростка, что помогло избежать более тяжелых последствий. Сейчас ее состояние стабильное, угрозы жизни нет.

Ранее сообщалось, что утром 22 января 13-летний ученик 7-го класса после конфликта ранил женщину ножом и взорвал в школе три петарды. Подростка задержали на месте, у него изъяли нож и экипировку. Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство и халатности.

Анна Кайдалова