Нападение на лицей № 37 в Нижнекамске. Хронология

Утром в многопрофильном лицее № 37 Нижнекамска между учеником 7-го класса и технической работницей произошел конфликт, в результате чего 13-летний подросток нанес уборщице ножевое ранение. Перед этим он взорвал в здании школы три петарды.

В 08:56 в экстренные службы поступило сообщение о хлопках. К лицею были направлены три экипажа вневедомственной охраны Росгвардии. Подростка задержали на месте. У него изъяли нож, маску и тактические перчатки.

В 10:16 мэр Нижнекамска Радмир Беляев в своем Telegram-канале сообщил, что пострадавшей оказали медицинскую помощь, ее доставили в больницу. Учащихся и персонал эвакуировали, среди школьников пострадавших не было.

В 10:37 пресс-служба следственного комитета сообщила, что возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство») и ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»). При этом 13-летний подросток в силу возраста уголовной ответственности не подлежит.

В 12:57 в пресс-службе Нижнекамского района сообщили, что подросток ранее не состоял на профилактическом учете и воспитывался в обычной семье.

В 14:11 глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина заявила, что решение проблемы защиты школ требует комплексного подхода.

В 16:31 господин Беляев в своем Telegram-канале сообщил, что навестил потерпевшую, поблагодарил за мужество и пожелал ей скорейшего выздоровления.

В 17:05 пресс-служба СКР сообщила, что глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Татарстану Валерию Липскому доложить о ходе расследования дела.

Анна Кайдалова