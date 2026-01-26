Гол Малкина помог «Питсбургу» обыграть «Ванкувер» в матче НХЛ

«Питсбург Пингвинс» на выезде обыграл «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 3:2.

Фото: Darryl Dyck / The Canadian Press / AP Евгений Малкин (справа)

У победителей дубль сделал Бен Киндел, также заброшенной шайбой отличился российский форвард Евгений Малкин. Результативный пас в свой актив записал нападающий Егор Чинахов. В составе «Ванкувера» отметились Джейк Дебраск и Тедди Блюгер.

Евгений Малкин забил гол в третьем матче подряд. Всего в этом сезоне нападающий набрал 40 очков (13 шайб+27 передач) в 36 играх.

«Питсбург» занимает второе место в турнирной таблице дивизиона Метрополитен, набрав 63 очка в 51 матче. «Ванкувер» с 39 очками по итогам 52 встреч располагается на последней строке Тихоокеанского дивизиона.

В других матчах дня «Колорадо Эвеланш» одержал гостевую победу над «Торонто Мейпл Лифс» — 4:1. В составе победителей голевым пасом отметился форвард Валерий Ничушкин.

«Флорида Пантерс» со счетом 5:1 одолел «Чикаго Блэкхокс» в гостевом матче. Голкипер «Пантерс» Даниил Тарасов отразил 19 из 20 бросков. Нападающий «Чикаго» Илья Михеев отличился результативной передачей.

«Анахайм Дакс» на выезде победил «Калгари Флеймс» в овертайме — 4:3. Форвард хозяев Матвей Гридин

Таисия Орлова