В Ставрополе директора госучреждения оштрафовали за антикоррупционное нарушение

В Ставрополе директора государственного казенного учреждения оштрафовали за нарушение антикоррупционного законодательства при трудоустройстве бывшего сотрудника службы судебных приставов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления прокуратуры.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как выяснили правоохранители, казенное учреждение наняло экс-госслужащего, который ранее работал в службе судебных приставов. При этом руководитель организации не выполнил обязательное требование — не направил уведомление о приеме бывшего чиновника на работу в адрес его прежнего места службы.

В отношении директора возбудили административное дело по ст. 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего). Размер штрафа составил 20 тыс. руб.

Константин Соловьев

