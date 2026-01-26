Десять компаний Ставрополя погасили зарплатные долги работникам

В Ставрополе десять организаций рассчитались с 540 сотрудниками, погасив задолженность по зарплате на сумму почти 80 млн руб. Об этом сообщили в администрации города на заседании рабочей группы по противодействию нелегальной занятости и образованию задолженности по заработной плате.

«Важным достижением стало погашение задолженности по заработной плате в 10 организациях города перед 540 работниками на общую сумму 79 млн 910 тыс. руб.»,— пояснили в администрации Ставрополя.

По информации ведомства, месячный объем официальных выплат увеличился до 39 млн руб. Это позволило пополнить городской бюджет дополнительными поступлениями в размере около 17 млн руб.

Рабочая группа обратила внимание на компании с низкими зарплатами и накопленной задолженностью перед персоналом. Руководителям таких предприятий рекомендовали повысить оплату труда до среднеотраслевого уровня, характерного для региона, и полностью рассчитаться с сотрудниками.

Валентина Любашенко