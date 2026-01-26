В посольстве на Филиппинах не получали информации о погибших россиянах при крушении парома

Посольство России на Филиппинах не располагает данными о россиянах, погибших при крушении пассажирского парома Trisha Kerstin 3, который плыл из города Замбоанга на остров Холо. Об этом в дипмиссии сообщили агентству «РИА Новости».

«В данный момент не располагаем сведениями о том, что среди пострадавших имеются российские граждане»,— заявили в посольстве. По словам дипломатов, они находятся в контакте с осведомленными органами по происшествию.

Сегодня ночью паром Trisha Kerstin 3, на борту которого находились более 300 человек, потерпел крушение в одной морской миле от провинции Басилан. По предварительным данным Береговой охраны Филиппин, крушение произошло из-за технических проблем. Как сообщал телеканал ABS-CBN News, в результате ЧП погибли 15 человек, еще 28 числятся пропавшими без вести.