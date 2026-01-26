Воронежская область лидирует в Черноземье по спросу на аграриев и их зарплатам

В 2025 году в Воронежской области открыли более 4,4 тыс. вакансий в профессиональной сфере «Сельское хозяйство». Об этом сообщили в пресс-службе рекрутингового сервиса hh.ru (ранее HeadHunter). По данным сервиса, регион стал лидером в Черноземье по спросу на аграриев и занял третье место в Центральном федеральном округе (ЦФО), пропустив вперед только Москву (19 тыс. вакансий) и Московскую область (12,5 тыс.).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Уровень конкуренции в Воронежской области в сфере сельского хозяйства варьировался от 3,6 до 6,8 резюме на одну вакансию. По словам экспертов, это говорит о том, что рынок достиг баланса. Медианная предлагаемая зарплата для аграриев составила в регионе 89,3 тыс. руб. Отдельные специальности продемонстрировали высокие темпы роста предлагаемой заработной платы. В частности, для зоотехников она выросла на 34% и достигла 80,6 тыс. руб., а для ветеринарных врачей — на 32% до 79 тыс. руб. Предлагаемая зарплата сервисных инженеров и инженеров-механиков составила 84,4 тыс. руб. (+21%), агрономов — 94,4 тыс. руб. (+18%), машинистов — 97,3 тыс. руб. (+3%).

Специалисты отмечают, что в последние годы стабильно растет спрос на развитые «мягкие» навыки, в связи с чем воронежским работодателям нужны гибкие, коммуникабельные и инициативные специалисты.

«Так, на топ-10 “мягких” навыков приходится 27% от всех компетенций, указанных в вакансиях за 2025 год, а на топ-10 “жестких” — 17%. “Мягкие” навыки — это универсальные качества, необходимость которых почти не зависит от профессии. Умение взаимодействовать, договариваться, обучаться и брать ответственность востребовано в любой сфере. “Жесткие”, наоборот, остаются более узкими и чаще всего привязаны к конкретной специализации»,— прокомментировала результаты исследования директор hh.ru в регионах Марина Качанова.

В минувшем году в Воронежской области и ЦФО самым востребованным среди работодателей из агросферы «мягким» навыком стали работа в команде — этот навык упоминали более 25,7 тыс. раз среди 63 тыс. опубликованных вакансий.

На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» писал, что медианная предлагаемая зарплата в Воронежской области в декабре 2025 года составила 73,6 тыс. руб., что на 21% больше цифр годичной давности. Это — самый высокий показатель в Черноземье. В рейтинге регионов ЦФО Воронежская область заняла шестое место, уступив Москве, Московской области, Калужской, Тульской и Тверской областям.

Денис Данилов