Спикер парламента Чехии назвал провокацией флаг Украины на Карловом мосту

Председатель Палаты депутатов парламента Чехии Томио Окамура счел провокацией размещение 30-метрового флага Украины на Карловом мосту в центре Праги. Он уточнил, что акция прошла в субботу по инициативе украинского посольства и была приурочена к «годовщине объединения Украины 107 лет назад».

Акт объединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики был провозглашен в 1919 году.

«Это мероприятие в одном из самых памятных мест чешской истории определенно не способствует хорошим чешско-украинским отношениям. Уважение к принимающей стране и ее символике должно быть само собой разумеющимся,— написал господин Окамура в X.--Здесь не Украина, а Чешская Республика. Можете ли вы представить, чтобы в прошлом чешские эмигранты вывешивали 28 октября тридцатиметровые флаги с Эйфелевой башни, Биг-Бена и тому подобного?».

Спикер добавил, что обсудил ситуацию с министром иностранных дел Чехии Петром Марцинкой, чтобы подобные акции в знаковых местах Праги не повторялись. Томио Окамура также указал, что правительство страны готовит закон об ужесточении условий пребывания иностранцев в Чехии, включая украинцев.