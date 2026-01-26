К 22 годам колонии приговорили жителя Приангарья за диверсии по заданию Украины

2-й Восточный окружной военсуд вынес приговор жителю Иркутской области, сотрудничавшему, по материалам дела, с украинской разведкой. Ему назначили 22 года заключения с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, остального срока — в колонии строгого режима, сообщил Telegram-канал суда. В судебном процессе он полностью признал вину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По информации ведомства, обвиняемый являлся сторонником организации «Легион "Свобода России"» (признана террористической и запрещена), прошел обучение диверсионной деятельности. По заданию спецслужб Украины иркутянин в декабре 2023 года поджег две базовые станции операторов связи, согласился устроить диверсию на железной дороге. В деле указывается, что мужчина провел разведку местности, определил пути отхода, подготовил бутылки с «коктейлем Молотова», изучил устройство релейных шкафов, которые обеспечивают безопасность движения поездов. В мае 2024 года при попытке высверлить замок релейного шкафа для последующего поджога злоумышленника задержали сотрудники органов госбезопасности.

Согласно материалам следствия, обвиняемый планировал вступить в ряды «Легиона "Свобода России"» (признан террористическим и запрещен). Он подготовил необходимое снаряжение, подал документы для выезда в Испанию и забронировал там жилье. Однако в связи с задержанием ему не удалось выехать из РФ.

Илья Николаев