Избившему мэра Енисейска предъявили обвинения

Мужчине, напавшему на мэра Енисейска (Красноярский край) Валерия Никольского, предъявлены обвинения в применении насилия в отношении представителя власти (ч. 2 ст. 318 УК РФ). Ему грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает СУ СКР региона.

По версии следствия, 28 ноября 2025 года фигурант дела прибыл в администрацию Енисейска на личный прием к главе города без предварительной записи. В ходе беседы с мэром дебошир начал высказывать недовольство деятельностью органов власти и местного самоуправления, после чего набросился на Валерия Никольского.

Чиновника со сломанным носом и закрытой черепно-мозговой травмой госпитализировали. Свою вину нападавший признал.

Александра Стрелкова