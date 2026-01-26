Обладатель Кубка Стэнли 2012 года сыграет за новосибирскую «Сибирь»

В составе «Сибири» будет выступать 35-летний нападающий Андрей Локтионов. Об этом сообщила пресс-служба новосибирского хоккейного клуба.

Уроженец подмосковного Воскресенска Андрей Локтионов оказался в «Сибири» в результате обмена с санкт-петербургским СКА (в северную столицу отправился Скотт Уилсон). Контракт с ним подписан до конца сезона 2025/2026.

По данным пресс-службы «Сибири», в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) Андрей Локтионов играл за ярославский «Локомотив», магнитогорский «Металлург», московские ЦСКА и «Спартак», а также СКА. Кроме того, он выступал за три клуба Национальной хоккейной лиги — «Лос-Анджелес Кингз», «Нью-Джерси Девилз» и «Каролина Харрикейнз». С первым из них он в 2012 году выиграл Кубок Стэнли.

«Сибирь» в этом сезоне борется за попадание в плей-офф КХЛ. В двух последних матчах новосибирцы обыграли лидеров конференции «Восток» — «Металлург» и казанский «Ак Барс».

Валерий Лавский