Участники двухдневных российско-украинских переговоров при посредничестве США в Абу-Даби демонстрируют острожный оптимизм. По данным СМИ, атмосфера на встрече не была враждебной. Тем не менее ни о каких конкретных итогах на сегодня не сообщается. Консультации продолжатся через неделю. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе сомневается в скором достижении мирного соглашения.

По итогам двухдневных переговоров в Абу-Даби сказать особенно нечего. Делегации выслушали аргументы друг друга и отправились по домам, чтобы все это представить на суд своему руководству. Портал Axios, как считается, близкий к администрации Трампа, сообщает, что американские посредники, в первую очередь Стив Уиткофф, выразили глубокое удовлетворение и немалый оптимизм. Участники не стеснялись обсуждать самые острые темы, а во время обеда в какой-то момент русские и украинцы выглядели почти как друзья. В перспективе не исключен даже такой вариант, что следующие встречи пройдут в Москве и Киеве. Венцом дипломатических усилий вполне может стать саммит Владимир Путин — Владимир Зеленский.

Оценки украинского источника более сдержанны. Поговорили действительно хорошо, но что будет в итоге, спрогнозировать невозможно. Многое зависит от позиции Кремля. Как отмечают многочисленные обозреватели, США, Европа и Украина позиции в основном согласовали, то есть теперь слово за Россией. Камень преткновения — это территории. Москва требует вывода украинских войск из Донбасса. Киев не согласен. Есть разные компромиссные варианты, они как раз обсуждаются. Но в целом проблема остается нерешенной. Понятно, что улыбаться и выглядеть друзьями во время обеда — это одно, а реальный путь к миру — совсем другое. Боевые действия в данный момент активно продолжаются, и ничего не указывает на то, что они могут в ближайшее время прекратиться. В этой связи необходимо отметить следующее: выступая с достаточно жесткой речью в Давосе, Владимир Зеленский напрямую указал, что Украина с ее вооруженными силами может стать основой новой объединенной европейской армии. Далее он призвал страны «коалиции желающих» или, как ее еще называют, «решительных», проявить уже эту самую решимость. На первом этапе предлагается начать задерживать танкеры так называемого российского теневого флота с последующим арестом и продажей задержанной нефти, как это уже делают американцы. Судя по всему, Украина готова в этом помочь. Франция показательно задержала один такой танкер. При этом не до конца понятно, это единичная пиар-акция или все-таки коренное изменение подходов?

Собственно, при чем здесь переговоры в Абу-Даби? Дело в том, что если они в очередной раз провалятся, общее противостояние вполне может измениться, естественно, в сторону ужесточения с перспективой подключения новых участников. Европа очень не хочет проявлять жесткость. Но ее к этому активно подталкивают. Не только Зеленский, но и Дональд Трамп, отмечая, что Украина — это в первую очередь ваша европейская проблема, переходите же от слов к делу. Может так статься, что перейти действительно к чему такому придется. Кроме того, обсуждается версия, что сами переговоры, улыбки и дружеские рукопожатия — это просто ширма, чтобы подыграть миротворческой миссии 47-го президента Соединенных Штатов. Общий смысл такой: формально все готовы мириться, но в итоге каждый поступает по-своему. Но не будем столь пессимистичны, наш ждет второй раунд в следующие выходные, так что посмотрим.

Дмитрий Дризе