«Уральские авиалинии» увеличат число рейсов Екатеринбург — Пекин до шести

Авиакомпания «Уральские авиалинии» увеличит количество рейсов из Екатеринбурга в Пекин до шести раз в неделю, сообщили в пресс-службе компании. На данный момент самолеты «Уральских авиалиний» отправляются в столицу Китая четыре раза в неделю.

Новые рейсы по маршруту Екатеринбург — Пекин — Екатеринбург будут назначены ближе к концу зимы и весной. Первый из них будет введен с 21 февраля: по субботам самолет будет отправляться из Екатеринбурга, обратный — из Пекина по воскресеньям. Второй рейс введут со 2 апреля: в Пекин можно будет улететь по четвергам, обратно в Екатеринбург — в пятницу.

«Таким образом, до конца летней навигации в Пекин можно будет улететь каждый день, кроме вторника. Все прямые рейсы выполняются в новый столичный аэропорт Дасин. Решение об увеличении частоты рейсов обусловлено возросшим спросом на этом направлении после введения безвизового режима между Россией и Китаем»,— сказано в сообщении.

Власти Китая с 15 сентября 2025 года ввели безвизовый режим для граждан России. Он позволяет россиянам въехать в КНР только по загранпаспорту и находиться в стране до 30 дней. Эта мера действует до 14 сентября 2026 года. Президент РФ Владимир Путин в декабре также отменил визы для туристов из Китая.

Ирина Пичурина