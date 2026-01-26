Девелопер ищет деньги на бирже

Девелоперская группа «Эталон» нашла способ расплатиться за приобретенные у своего основного акционера — АФК «Система» Владимира Евтушенкова — активы АО «Бизнес-Недвижимости», оцененные в 14,1 млрд руб. Эти средства компания намерена выручить за счет SPO, параметры которой она официально объявила 26 января. В целом в ходе дополнительного размещения группа «Эталон» намерена привлечь 18,4 млрд руб., половина из этой суммы пойдет на дальнейшее развитие бизнеса и погашения части ее долговой нагрузки.

Девелоперская группа «Эталон», где основным акционером является АФК «Система» Владимира Евтушенкова, объявила параметры SPO. Компания планируется разместить до 400 млн обыкновенных акций дополнительного выпуска с ценовым ориентиром 46 руб. за одну бумагу, что сопоставимо со средневзвешенной по объему ценой за последний год. Цена размещения акций устанавливается советом директоров компании после периода действия преимущественного права и будет определена не позднее 10 февраля 2026 года. Для «Эталона» и дочерних структур группы будет действовать с даты завершения SPO 180-дневный период, когда они не могут продавать свои акции, для компаний АФК «Система» этот промежуток времени составит 90 дней.

Общий объем средств, который девелопер намерен привлечь в ходе SPO, может составить 18,4 млрд руб. Из этой суммы половина пойдет на развитие компании и на сокращение ее долговой нагрузки. Еще 14,1 млрд руб. — на оплату сделки по приобретению активов АО «Бизнес-Недвижимость».

О сделке по покупке у АФК «Система» 100% акций АО «Бизнес-Недвижимость», владеющего портфелем земельных участков и коммерческой недвижимости в Москве и Санкт-Петербурге, группа «Эталон» объявила в августе 2025 года. Сумма сделки составила 14,1 млрд руб., говорится в сообщении компании. Портфель АО «Бизнес-Недвижимость» включает 42 объекта в Москве и Санкт-Петербурге. «Эталон» планирует использовать их для строительства жилых и коммерческих проектов класса премиум и бизнес. На земельных участках в рекреационной зоне первой береговой линии Серебряного Бора в Москве «Эталон» планирует реализовать проекты малоэтажной жилой и коммерческой застройки под брендом AURIX премиум-класса.

Ожидаемая выручка до 2032 года только от 18 первых проектов, которые «Эталон» намерен реализовать на площадках «Бизнес-Недвижимости», может превысить 185 млрд руб. при планируемой валовой рентабельности более 40%. «Эталон» делает ставку на реализацию проектов в том числе в премиальном сегменте, поскольку продажи у группы такой недвижимости растут. Как следует из операционных результатов компании, в четвертом квартале 2025 года в премиум-сегменте выросли на 178% год к году в натуральном выражении и на 200%год к году в деньгах.

Халиль Аминов