Совет министров иностранных дел G20 пройдет в Атланте в конце октября

Совет министров иностранных дел (СМИД) G20 в 2026 году состоится в городе Атланта американского штата Джорджия. Он пройдет с 30 по 31 октября, сообщил посол по особым поручениям МИД России Марат Бердыев в своем Telegram-канале.

«США привержены оптимизации рабочих процессов “двадцатки” путем сокращения количества встреч и их концентрации на действительно острых международных проблемах экономического свойства»,—- написал господин Бердыев.

Он назвал тематическими приоритетами предстоящего мероприятия обеспечение экономического роста, внедрение инновационных технологий и освоение доступных источников энергии. Дипломат добавил, что российская сторона рассчитывает на «взаимоуважительную и продуктивную дискуссию».

G20 — международное объединение крупнейших развитых и развивающихся экономик. В него входят 19 государств, включая Россию, а также Африканский и Европейский союзы. Саммит лидеров G20 в декабре 2026 года планируется провести в Майами.