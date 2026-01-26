В Кургане объявили торги на реконструкцию очистных сооружений канализации

Государственное казенное учреждение «Управление капитального строительства Курганской области» объявило аукцион на реконструкцию очистных сооружений канализации Кургана. Начальная цена контракта составляет 10 млрд руб., указано на портале госзакупок.

Подрядчику необходимо отремонтировать приемную камеру, здания решеток, первичные и вторичные отстойники и воздуходувную станцию. Заново построить предстоит песколовки, здания обработки песка и дефосфотации, насосные станции, пункт контроля сточных вод, аэрационный резервуар и цех механического обезвоживания ила. Кроме того, предусмотрено возведение вспомогательных объектов: контрольно-пропускного пункта, ограждения, котельной, гаража спецтехники и установки газоочистки. Срок выполнения работ установлен до конца лета 2029 года.

Подать заявку на участие в конкурсе можно до 9 февраля. Поставщика определят 12 февраля.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, в августе 2025 года Министерство природных ресурсов и экологии России одобрило заявку Курганской области на включение проекта реконструкции объекта в федеральную программу «Вода России». Общий объем финансирования планировали в размере 10,6 млрд руб.

Виталина Ярховска