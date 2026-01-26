В Хакасии рядового осудили на 6 лет за двойной уход в самоволку

Абаканский гарнизонный военный суд вынес приговор в отношении военнослужащего по делу о дезертирстве (ч. 3 ст. 338 УК РФ). Подсудимому назначили шесть лет колонии строгого режима, сообщает пресс-служба суда.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По данным следствия, рядовой 21 сентября 2024 года самовольно оставил воинскую часть и убыл по месту жительства, где проводил время по своему усмотрению. 18 июля он был задержан сотрудниками полиции на территории Хакасии, после чего передан в военную комендатуру, откуда был прикомандирован к войсковой части.

16 августа фигурант дела вновь самовольно оставил воинскую часть и отправился по месту своего жительства. 24 октября рядовой был задержан группой розыска военнослужащих.

Александра Стрелкова