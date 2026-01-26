Австралия сменила критиковавшего Трампа посла в США

Правительство Австралии рекомендовало назначить послом в США Грега Мориарти. Он сменит в должности Кевина Радда, покинувшего пост на год раньше, чем ожидалось.

Кевин Радд

Фото: Denis Balibouse / Reuters Кевин Радд

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Австралийский премьер-министр Энтони Альбанезе считает, что у господина Мориарти «есть уникальный опыт, необходимый для развития австралийско-американского альянса». В 2010–2014 годы он был послом Австралии в Индонезии, в 2005–2008 годы — послом в Иране.

«Он обладает непревзойденным опытом в области международной политики Австралии, полученным благодаря его работе на руководящих должностях в австралийской государственной службе, включая пост министра обороны с 2017 года»,— добавил премьер (цитата по 9news).

Кевин Радд с декабря 2007 года по конец июня 2010-го занимал должность премьер-министра Австралии. До назначения послом он неоднократно критиковал Дональда Трампа — в частности, называл его «самым деструктивным президентом в истории». После победы господина Трампа на выборах в 2024 году австралийский чиновник удалил из соцсетей часть негативных публикаций. Дипмиссию в США он возглавил в конце 2022 года. Он ушел в отставку в середине января и займет должность президента и гендиректора аналитического центра Asia Society.