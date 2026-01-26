В Индии изъяли почти 10 тыс. кг взрывчатки перед Днем республики

Полиция Индии изъяла в штате Раджастхан почти 10 тыс. кг взрывчатых веществ у жителя округа Нагаур, сообщает Hindustan Times. Операция прошла незадолго до национального праздника — Дня республики, который отмечают 26 января.

По словам представителя полиции, спецгруппа провела обыск в доме 58-летнего Сулеймана Хана в деревне Танвла 25 января после того, как получила оперативные сведения. На участке подозреваемого обнаружили 9 550 кг аммиачной селитры, девять коробок с детонаторами, 15 связок синего и девять связок красного детонирующего шнура и другие материалы.

В полиции считают, что задержанный поставлял взрывчатку владельцам шахт, однако масштабы изъятого вызывают подозрения о возможной причастности к «более крупному замыслу». Ранее на мужчину уже заводили три уголовных дела по аналогичным обвинениям.