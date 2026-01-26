Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Водитель скорой помощи пострадал при атаке дрона в Запорожской области

В Запорожской области беспилотник атаковал машину скорой помощи, водитель получил ранения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный минздрав.

«В Васильевке беспилотник ВСУ атаковал скорую помощь, которая доставляла пациента в больницу»,— заявили в ведомстве.

Там уточнили, что атака произошла, когда автомобиль собирался въехать на территорию медучреждения. Состояние пострадавшего шофера оценивается как средней степени тяжести.

24 января губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в районе Голой Пристани трое медиков погибли при ударе дрона по машине скорой помощи.

Новости компаний Все