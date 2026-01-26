Водитель скорой помощи пострадал при атаке дрона в Запорожской области
В Запорожской области беспилотник атаковал машину скорой помощи, водитель получил ранения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный минздрав.
«В Васильевке беспилотник ВСУ атаковал скорую помощь, которая доставляла пациента в больницу»,— заявили в ведомстве.
Там уточнили, что атака произошла, когда автомобиль собирался въехать на территорию медучреждения. Состояние пострадавшего шофера оценивается как средней степени тяжести.
24 января губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в районе Голой Пристани трое медиков погибли при ударе дрона по машине скорой помощи.