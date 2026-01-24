Сальдо сообщил о гибели бригады скорой помощи в Херсонской области

В Херсонской области дрон ударил по автомобилю скорой помощи. Бригада из трех человек погибла. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

По словам чиновника, трагедия произошла сегодня утром на въезде в Голую Пристань. После потери связи с медиками их поиски были осложнены «крайне тяжелой обстановкой в воздухе», указывал губернатор.

В ночь на 24 января силы противовоздушной обороны уничтожили 75 беспилотников над шестью регионами России. Об уничтожении БПЛА в Херсонской области Минобороны РФ не сообщало.