Сегодня исполняется 72 года директору Федеральной службы войск нацгвардии РФ—главкому войсками нацгвардии РФ генералу армии, Герою РФ Виктору Золотову
Виктор Золотов
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
Его поздравляет министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий генерал-полковник Александр Куренков:
— Уважаемый Виктор Васильевич! Ваша жизнь — это образец беззаветного служения Отечеству, высочайшего профессионализма и верности долгу. Ваш личный вклад в безопасность страны и становление Росгвардии невозможно переоценить. Авторитет и мощь войск национальной гвардии — во многом результат Вашей титанической работы, стратегического видения и принципиальной позиции. Желаю Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, благополучия и новых свершений во благо России!