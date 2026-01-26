В Кузбассе подвели итоги работы металлургии в 2025 году

Горно-металлургические предприятия Кемеровской области в 2025 году реализовали продукцию на 299,2 млрд руб. Данные привел министр промышленности и торговли региона Алексей Гришин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Господин Гришин выступил с отчетом о работе отрасли на заседании профильного комитета областного законодательного собрания. По его словам, объем инвестиций в этом секторе экономики в прошлом году составил 14,64 млрд руб.

По данным минпромторга, на долю металлургической промышленности приходится около 20% всей промышленной продукции, производимой в Кузбассе. По итогам 11 месяцев 2025 года индекс промышленного производства в регионе составлял 94,3%, металлургическое производство сократилось на 7,6%.

Валерий Лавский