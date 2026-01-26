«РИА Новости»: два фигуранта дела о хищении денег у бойцов СВО скрылись

Два фигуранта дела о хищении денег у бойцов СВО в аэропорту Шереметьево скрылись после первых задержаний в 2024 году, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник. Он утверждает, что фигуранты скрылись после ознакомления с протоколами допросов свидетелей. В какой стране могут находиться подозреваемые, неизвестно.

По данным СКР, преступное сообщество действовало с 2022 года. Оно насчитывало не менее 40 человек, из них арестованы 38. Основателем считается житель Москвы Владимир Бардин. Жертвами были военнослужащие, которые отправлялись в отпуск или на лечение через Шереметьево. Таксисты, входившие в группу, завышали стоимость транспортировки, а женщины, выдавая себя за нуждающихся, убеждали военнослужащих перевести им крупные суммы.

Подробности — в материале «Ъ» «Попрошаек брали под охрану».