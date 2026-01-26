Годовая добыча угля в Кузбассе сократилась до 190,7 млн тонн

В Кемеровской области в 2025 году добыли 190,7 млн т угля. Сокращение добычи по сравнению с 2024-м (198,4 млн т) составило 3,9%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

«Общая отгрузка угля в Кузбассе за 2025 год составила 168,3 млн т угля, что на 3,2% ниже… В том числе на экспорт отгружено 101,8 млн т, снижение на 0,3% к уровню 2024 года»,— говорится также в сообщении министерства угольной промышленности региона. При этом экспорт в восточном направлении вырос на 0,4% — до 53,8 млн т.

Как писал «Ъ», президент РФ Владимир Путин поддержал обращение министра энергетики Сергея Цивилева о необходимости заключить соглашение между Кузбассом и ОАО РЖД о гарантированном вывозе 60 млн т угля на экспорт на восток в 2026 году.

Валерий Лавский