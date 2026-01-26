На границе Белоруссии и Литвы возобновилось оформление грузовиков

Литва возобновила оформление грузовиков на границе с Белоруссией. Оно было остановлено 24 января.

«Литовские контрольные службы возобновили в полном объеме оформление грузовых транспортных средств»,— сообщил Пограничный комитет Белоруссии в Telegram-канале.

В октябре 2025 года власти Литвы закрыли КПП на границе с Белоруссией из-за пересылок шаров с контрабандой. В ответ Минск перестал пропускать через границу литовские грузовики. В ноябре Вильнюс открыл пограничные пункты, но грозил снова их закрыть. В настоящий момент работают два из шести пунктов пропуска.