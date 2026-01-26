ЦРПТ: продажи отечественных аналогов «Оземпика» за год увеличились втрое

В 2025 году розничные продажи российских аналогов препарата «Оземпик» выросли почти в три раза по сравнению с 2024 годом, сообщает РБК со ссылкой на данные Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).

По итогам 2024 года в России было продано 1,7 млн упаковок этих препаратов на сумму 9,2 млрд руб. В 2025 году продажи достигли 6,1 млн упаковок, а выручка выросла до 35,2 млрд руб. Ежемесячный объем реализации увеличился с 282 тыс. упаковок в январе до 810 тыс. в декабре прошлого года. Тенденция роста сохраняется и в начале 2026 года: за первую половину января было реализовано 333 тыс. упаковок, что на 17% больше, чем годом ранее.

Снижение стоимости терапии стало одним из факторов популярности препаратов: средняя цена упаковки российских аналогов в 2025 году составила около 5,8 тыс. руб., тогда как импортный оригинал стоил примерно 7,8 тыс. руб. Производство аналогов без согласия правообладателей разрешено в России до конца 2026 года, чтобы обеспечить доступность препаратов.