«Промомеду» и «ПСК Фарма» продлили лицензию на выпуск аналогов «Оземпика»

Правительство России продлило фармкомпаниям «Промомед» и «ПСК Фарма» разрешение выпускать аналоги препарата для лечения диабета и снижения веса «Оземпик» без согласия правообладателя — датской фармкомпании Novo Nordisk.

Решение продиктовано «крайней необходимостью, связанной с охраной жизни и здоровья граждан», следует из документов. Распоряжения правительства вступают в силу с 1 января. «Промомед» подтвердил «Ъ» получение разрешения.

«На эти препараты увеличивается и спрос в аптеках, поскольку многие пациенты приобретают их самостоятельно по назначению. Отечественные медикаменты увеличивают доступность современной терапии»,— сказала «Ъ» гендиректор «ПСК Фарма» Евгения Шапиро. Она отметила, что зарегистрированная стоимость «Оземпика» достигала 5,6 тыс. руб., а «Инсудайва» от «ПСК Фарма» составляет 4,3 тыс. руб.

Такое же разрешение в начале декабря продлили для «Герофарма». Правительство впервые выдало «Герофарму» и «Промомеду» первые разрешения на выпуск аналогов «Оземпика» в конце 2023 года. Аналогичную лицензию в ноябре 2024-го выдали «ПСК Фарма».

Novo Nordisk решила прекратить поставки в Россию препарата от диабета «Оземпик» на основе семаглутида в ноябре 2022 года. Семаглутид входит в перечень жизненно важных препаратов. Механизм выдачи принудительной лицензии предусмотрен законом, чтобы не допустить критической нехватки препарата.

Елизавета Шмакова, Виктория Колганова