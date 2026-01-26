Экс-депутата горсовета Новосибирска приговорили к 400 часам обязательных работ

Мировой суд Центрального района Новосибирска приговорил к 400 часам обязательных работ бывшего депутата горсовета Сергея Бойко (признан иноагентом). Об этом «Ъ-Сибирь» рассказали источники, знакомые с ходом процесса, отметив, что разбирательство по делу было заочным, поскольку подсудимый находится за границей. Гособвинение просило для бывшего депутата 1,5 года колонии.

Сергей Бойко (признан иноагентом)

Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ Сергей Бойко (признан иноагентом)

Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ

Осенью 2024 года в отношении экс-депутата следователи завели уголовное дело о неисполнении обязанностей иноагента (ст. 330.1 УК РФ). По предварительным данным, основанием стал тот факт, что он публиковал в своем аккаунте материалы без специальной маркировки. В августе 2025 года суд вынес решение о заочном аресте Сергея Бойко (признан иноагентом).

Минюст объявил иноагентом новосибирского депутата весной 2023 года. На сайте ведомства сообщалось, что он «дискредитировал идеи служения Отечеству, формировал отрицательное отношение к военной службе, призывал участвовать в протестных митингах». Также депутат призывал «к борьбе с действующей государственной властью РФ». 28 июня 2023 года горсовет лишил его полномочий в связи с утратой доверия. Это решение было принято по представлению прокуратуры, согласно которому он не представил сведения о доходах в рамках декларационной кампании 2023 года.

Илья Николаев