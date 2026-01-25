Свердловское МЧС выпустило экстренное предупреждение о морозах

В Свердловской области 26 января ожидается аномально холодная погода, при которой среднесуточная температура воздуха будет ниже климатической нормы на семь градусов. В отдельных районах температура может опуститься до -28°C. Главное управление МЧС России по региону призвало жителей соблюдать меры безопасности.

В условиях сильных морозов рекомендуется избегать поездок на автомобиле. При необходимости выхода на улицу спасатели советуют съесть горячую пищу и выпить чай или кофе. Рекомендуется использовать защитный жирный крем для лица и рук, а также одеваться в теплую одежду из натуральных материалов, включая термоодежду.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации жители могут сообщить о ней по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или по единому номеру экстренных служб «112».

Напомним, 22 января 2026 года стал одним из самых холодных дней XXI века в Екатеринбурге — в прошедший четверг среднесуточная температура опустилась до -28,5°, что на 15,2° ниже нормы.