В округе Красноярского края ввели режим повышенной готовности из-за отопления

Режим повышенной готовности введен на Нижнеингашской территории Иланско-Нижнеингашского округа Красноярского края. Причиной стала ситуация с отоплением объектов, сообщили в окружной администрации.

Критической в сообщении названа ситуация на нескольких котельных ООО «Стимул», отапливающих, в частности, детский сад и школу. «Под риском находятся частный сектор и два социальных учреждения. Руководство предприятия полностью самоустранилось от решения возникшей проблемы»,— отметили в администрации.

14 января красноярский губернатор Михаил Котюков сообщал о проведении краевого штаба в связи с наступающими морозами. «Поставил задачу ежедневно проверять наличие топлива на котельных. Сейчас запасы есть на всех объектах, этот вопрос держим под постоянным наблюдением»,— говорил тогда руководитель региона.

Иланско-Нижнеингашский округ был создан в ходе муниципальной реформы в Красноярском крае в 2025 году путем объединения территорий Нижнеингашского района и Иланского округа.

Валерий Лавский