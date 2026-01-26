Летевший в Иркутск самолет «России» сел в Красноярске из-за плохой погоды

Самолет авиакомпании «Россия», выполнявший рейс из Санкт-Петербурга в Иркутск, совершил внеплановую посадку в Красноярске. Экипаж принял соответствующее решение из-за плохих погодных условий в Приангарье, сообщает пресс-служба красноярского аэропорта.

В 9:57 по местному времени воздушное судно вылетело в пункт назначения.

Как указывается на онлайн-табло аэропорта Иркутска, из города задерживается вылет девяти рейсов в Бодайбо, Якутск, Владивосток, Киренск, Талакан, Усть-Илимск, рабочий поселок Мама и Ханой (Вьетнам).

По данным Иркутского УГМС, в регионе днем 26 января температура воздуха опустится до -29 градусов, в северных районах до -36 градусов. Ожидается облачность, местами снег, ветер северо-западный 5-10 м/с.

Александра Стрелкова