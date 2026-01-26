Компании из Миннесоты призвали урегулировать конфликт вокруг ICE

Главы более 60 компаний, базирующихся в Миннесоте, призвали к «деэскалации напряженности» между властями штата, местными и федеральными властями, а также гражданскими протестующими. Публичное письменное обращение было опубликовано после того, как сотрудники Иммиграционной таможенной службы (ICE) застрелили еще одного жителя Миннеаполиса, пишет Bloomberg.

В опубликованном сообщении указано, что представители делового сообщества Миннесоты в течение последних нескольких недель «работали за кулисами с федеральными, штатными и местными чиновниками над продвижением реальных решений». Они призвали снизить общественное напряжение и приступить «к совместной работе государственных, местных и федеральных чиновников».

7 января сотрудник ICE застрелил 37-летнюю жительницу Миннеаполиса Рене Гуд. В США начались протесты против полицейского насилия. Власти Миннесоты потребовали от федеральных властей вывода сил ICE. Президент США Дональд Трамп обвинил их в подстрекательстве к мятежу и попытке скрыть мошенничество. 24 января сотрудник ICE застрелил 37-летнего жителя Миннеаполиса Алекса Питта, после чего началась новая волна протестов.

Влад Никифоров