Axios: сенатор Круз раскритиковал Трампа перед спонсорами президентской кампании

Американский сенатор-республиканец Тед Круз, который планирует баллотироваться в президенты в 2028 году, резко критиковал вице-президента США Джей Ди Вэнса и высмеивал тарифную политику президента Дональда Трампа. По словам источников Axios, это происходило во время частных встреч с потенциальными спонсорами его президентской кампании.

Издание утверждает, что в его распоряжении имеются соответствующие аудиозаписи общей продолжительностью около 10 минут. На них Тед Круз отзывается о Джей Ди Вэнсе как о «пешке» консервативного блогера Такера Карлсона, который, в свою очередь, «пропагандирует антисемитизм и антиизраильскую внешнюю политику». Господин Круз также предупреждает спонсоров, что введенные Трампом пошлины могут подорвать экономику и привести к его импичменту.

Тед Круз рассказал спонсорам, что в апреле 2025 года вместе с группой других сенаторов якобы призывал Дональда Трампа уйти в отставку. Этот разговор «прошел плохо», а Дональд Трамп «кричал и ругался». После этого сенатор заявил президенту, что тот не сможет набрать достаточное количество сторонников на промежуточных выборах в Палату представителей и Сенат.

Официально на просьбу прокомментировать имеющуюся у издания информацию представитель Теда Круза заявил, что сенатор является «величайшим союзником президента», а попытки поссорить их охарактеризовал как «жалкие и скучные».

Влад Никифоров