Нарышкин: Запад был ошеломлен ударом «Орешником» по Украине

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин сказал, что реакция властей западных стран на применение «Орешника» в начале января была ошеломляющей.

«Что касается боевого применения комплекса "Орешник", который несколько дней назад поразил один из военных объектов в западном регионе Украины, то реакция и в военных, и в политических кругах Запада была ошеломляющая»,— сказал господин Нарышкин «РИА Новости».

Минобороны России заявляло, что 9 января вооруженные силы нанесли удар баллистической ракетой «Орешник» по авиационно-ремонтному заводу во Львове. По данным ведомства, на нем обслуживались самолеты F-16 и МиГ-29, а также производились беспилотники.